A kínai újév alkalmából újabb esemény indul az Overwatch-ban

Újabb szezonális eventet jelentett be a Blizzard csapata az Overwatch kapcsán, így kiderült, hogy a Holdújév, avagy ismertebb nevén a kínai újév alkalmából ismét néhány érdekességre számíthatnak a rajongók az alkotás keretein belül.

A Year of the Rooster névre keresztelt event, azonban egyelőre még szinte semmit sem tudni róla azon túl, hogy erőteljesen ázsiai témát vonultat fel, ennek megfelelően a beharangozó videó alapján például Mei már biztosan kap egy újabb skint.Ezt a vonalat erősíti meg a Blizzard koreai részlegének Twitter-bejegyzése is, amely egy eltérő videót hozott nyilvánosságra, és amiben egy helyi hős, D.Va kapta a központi szerepet.