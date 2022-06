A kilencvenes évek legendás játéka húzható most be ingyen!

Aki olyan szerencsésnek mondhatja magát, mint szerkesztőségünk néhány tagja, hogy a nyolcvanas - kilencvenes években kölyökként élhette meg a videojátékos éra igazi virágkorát, annak biztosan élénken él emlékeiben a Flashback című platformer, ami most ingyenesen behúzható.

Az Another World sikerein felbuzdulva fejlesztette le a Delphine Software a Flashback-et, amit 1992-ben adott ki a U.S. Gold, mégpedig az akkori legdurvább játékos hardverre, az Amigára, a játék pedig azonnal közönségsiker lett., és a játékmenetet, a mai napig láthatunk olyan platformereket, amiknek az alapjai a legendás játékból táplálkoznak. A Flashback megélt azóta többféle kiadást, folytatást, sőt remastert is kapott, de most az igazi, eredeti alkotás tölthető le a GOG-ról, nem csak PC-re, hanem Macre is.Ha te is szeretnéd elütni az időt egy darabka videojátékos történelemmel, akkor klikk ide a letöltésért!