Elképesztő sikert aratott a Mediatonic és a Devolver Digital a Fall Guys című indie játékkal, aminek részeként sikerült nekik egészen új szintre emelniük a battle royale élményét, méghozzá gyakorlatilag egy őrült mini-játék gyűjteménnyel.

A nagy népszerűségre pedig a készítők most szeretnének azzal reagálni, hogy addig ütik a vasat, amíg az meleg, ezáltal bejelentették, hogy a jövőben újabb platformokra is elhoznák alkotásukat, mely eddig csak PC-re és PS4-re jelent meg.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy első körben Xbox One-ra és Nintendo Switch-re mindenképpen számíthatunk a Fall Guys átiratára, de mobilokon is megállná a helyét az alkotás, miközben ne feledkezzünk meg azért az újgeneráció érkezéséről sem.