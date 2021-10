A képességekről és a harcrendszerről mesélt a Guerrilla a Horizon: Forbidden West kapcsán

Ahogy közeledünk a Horizon: Forbidden West premierjéhez, a Guerrilla tájékoztatta a rajongókat néhány új képességről, amelyeket a játékosok a játékban a harcban és a felfedezés során használhatnak majd, beleértve a grapple-t és a siklóernyőt.

A PlayStation Blogon közzétett bejegyzésben a Guerrilla bővebben beszélt néhány új eszközről, amelyekkel a játékosok rendelkezni fognak, valamint azokról a tényezőkről, amelyek befolyásolták a Horizon: Forbidden West új harci döntéseit.David McMullen vezető rendszertervező kifejtette , hogy egy új ugró mechanika lényegében, amin van hely felhúzódni.A szabad mászás képességével és a környezetünkhöz hozzáadott kapaszkodókkal kombinálva a felfedezés lehetőségei jelentősen megnövekedtek. A Pullcasterről és a Shieldwingről, a júniusban bemutatott két új eszközről is bővebben mesélt. A Pullcaster többfunkciós, és elsősorban úgy működik, ahogyan egy játékban elvárnánk egy kapaszkodóhorog működését.Azonban van egy második funkciója is, mint egy csörlő, ami azt jelenti, hogy a játékos dinamikusan manipulálhatja, mozgathatja és elpusztíthatja a környezet tárgyait McMullen szerint. Továbbá a stúdió megvitatta a harcot érintő változtatásokat.A Guerrilla teljesen újratervezte a Horizon: Forbiden West képességfáját, és olyan munkapadokat épített be, amelyek nagyobb fokú testreszabást tesznek lehetővé a játékosok számára a fegyverek kapcsán.