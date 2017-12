A kényelemre fókuszál a Cherry MW 4500-as egér

A gamerek számára is nagyon fontos a kényelem, ezáltal az, hogy csuklófájdalom nélkül élvezhessék kedvenc játékaikat, így számukra is ideális lehet a Cherry által most bemutatott legújabb MW 4500-as egér, mely teljes egészében az ergonómiára épül.

A rágcsáló különlegessége az, hogy, tehát egy lényegesen természetesebb kéztartást vehetünk fel, amivel könnyebb lesz a játék.A vezeték nélküli kialakítást kapott Cherry MW 4500 egy kisebb USB-s vevőegységgel tud kommunikálni a gépünkkel 600 és 1200 dpi szenzorfelbontás társaságában, és bár esportra nyilván nem alkalmas, de laza otthoni játékra tökéletes lehet 30 eurós, azaz cirka 10 ezer forintos árával.