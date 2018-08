A kasztokról szól az új Battlefield V előzetes

Az Inside Xbox keretei között leplezte le az EA és a DICE párosa a Battlefield V következő előzetesét, mely ezúttal a csapatösszetétel fontosságát hangsúlyozza, és picit részletezi is a különféle kasztokat.

A The Company névre keresztelt kedvcsinálóból például megtudtuk, hogy a Medic több módon is feltámaszthatja bajtársait, míg a Support különféle építményeket húzhat fel, no meg reflektorfénybe kerül az Battlefield V október 19-én jelenik meg PlayStation 4, Xbox One és PC platformokra, azonban, ahogyan az tegnap kiderült, szeptember elején indul a béta , ergo boldog boldogtalan megnézheti magának, hogy hogyan is tetszik neki a játék.

Nézd nagyban ezt a videót!