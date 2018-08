A kasztokról szól a legújabb Naruto to Boruto: Shinobi Striker gameplay trailer

Egy friss gameplay trailert mutatott be a Bandai Namco csapata a Naruto to Boruto: Shinobi Striker -ről, aminek jóvoltából lehetőségünk nyílik megismerkedni a játék négy játszható kasztjával.

Az egyes karaktertípusok ugyanis fontos szerepet kapnak a Naruto to Boruto: Shinobi Striker -ben, hiszen a csapatos küzdelmek során, ellenkező esetben esélyünk sem lesz a győzelemre.Beszéljen azonban helyettünk inkább az alábbi kedvcsináló, melyen egy rövid és tömör prezentációt kapsz mindebből. Sőt mi több, ha szeretnéd, még ebben a hónapban a saját bőrödön is megtapasztalhatod, a Naruto to Boruto: Shinobi Striker érkezését ugyanis augusztus 31-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.