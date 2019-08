A kaszinós DLC megjelenése rekordszámú játékost vonzott be a GTA Online-ba

Bár sokan végül csalódásként élték meg a GTA Online kaszinós DLC-jét, kétségtelen, hogy embertelen mennyiségű játékost mozgatott meg, ugyanis a The Hollywood Reporter szerint GTA Online 2013-as rajtja óta most pörgették a legtöbben a játékot.

Mind, és bár konkrét számokat nem közölt a Rockstar Games, annyit tudunk, hogy 2014-ben nagyjából 44 millió aktív játékossal bírt a GTA Online , ergo egy ekörüli számról beszélhetünk most is valószínűleg.Ezen a héten további tartalmakat várhatunk a kaszinós DLC kapcsán, így érdemes lesz figyelgetni, mivel készül a Rockstar Games, hátha esetleg új játékmódokat is implementálnak - mondjuk a Texas Hold'Em póker nem lenne egy rossz húzás...