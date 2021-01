A NIS America fejlesztői egy újabb Disgaea 6: Defiance of Destiny kedvcsinálót tettek elérhetővé a rajongók legnagyobb örömére, melynek keretein belül a karakterek kapták a központi szerepet, akik között újoncok és visszatérők is találhatók.

Sőt mi több, az őrült kalandok során zombik, királyok és mágusok egyaránt megtalálhatók lesznek, miközben természetesen a főszereplő karakterével is megismerkedhetünk a felvételen, miközben némi gameplay-t is elcsíphetünk már. Disgaea 6: Defiance of Destiny pontos megjelenési dátummal egyelőre nem rendelkezik még, ellenben a nyáron számíthatunk a nagy premierre, méghozzá első körben a Nintendo Switch exkluzivitásában.

