A karakterekről szól a legújabb Captain Tsubasa: Rise of New Champions

A Bandai Namco újabb trailerrel lepte meg a Captain Tsubasa: Rise of New Champions -ra várakozó rajongókat, aminek köszönhetően újabb részleteket ismerhetünk meg a legendás focis anime által ihletett videojátékról.

Merthogy a FIFA vagy a PES ellenében itt, méghozzá egy nagyszerű sztorival bélelve, amit minden tekintetben az egykori anime ihletett.Ennek megfelelően az ismert szereplők sem hiányozhatnak majd a játékból, és pontosan erről szól az alábbi kedvcsináló, melyen a karakterek kapták a központi szerepet. Ha megtetszett, a Captain Tsubasa: Rise of New Champions még az idén érkezik PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re is.

