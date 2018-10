A karakterekről szól a Control aktuális fejlesztői naplója

A Remedy nem szeretné elaprózni legújabb jövevényük marketingjét, lévén ontják magukból ezerrel a fejlesztői naplókat a Control hoz, a legfrissebb epizódban a játék karaktereit helyezik a középpontba.

Többek között néhány főbb szereplő is rivaldafénybe kerül, így szó esik Zachariah Trenchről, az FBC (Federal Bureau of Control ) egykori igazgatójáról,Természetesen főhősnőnk is szóba kerül, Jesse Faden, aki Trench után azonnal az FBC vezetői posztjára hajt Trench távozása után, a fejlesztők elmondása alapján a hölgy nagyon gyorsan fogja fel a dolgokat, jelentsen ez bármit is a gyakorlatban. Nézzétek meg ti is a szóban forgó 3 és fél perces videót, egészen érdekesre sikeredett:

