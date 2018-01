A karakterekről és a kooperatív módról szól a legújabb Far Cry 5 videó

A Ubisoft egy friss Far Cry 5 videóval lepett meg minket néhány órával ezelőtt, ami leginkább egy fejlesztői naplóként kezelendő, hiszen Dan Hay kreatív igazgató és Philippe Fournier producer beszélnek benne a játékról.

Az persze más kérdés, hogy a két jókedvű fickó mellett egy halom látványos gameplay felvételt is megtekinthetünk benne a Far Cry 5 -ről, miközben rengeteg érdekes részletről is lehull a lepel, ezáltal, de megtapasztalhatjuk az állattámadások veszélyeit, láthatunk némi akciót, sőt pár járművet is megismerhetünk a volán mögött ülve. Far Cry 5 érkezését egy kis csúsztatás után 2018. március 27-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig újabb kedvcsinálót látnál róla, az alábbi tökéletes választás lehet.

