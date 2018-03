A karakterekre koncentrál a legújabb Hyrule Warriors: Definitive Edition trailer

A Koei Tecmo egy újabb kedvcsinálóval örvendeztetett meg minket a hamarosan Nintendo Switch-re is megjelenő Hyrule Warriors -ról, melynek középpontjába a karakterek kerültek.

Sőt mi több, az átlagos hősök mellett ezúttal olyan formák is nagy szerepet kapnak a videóban, akik nem azok a tipikus sztárok, ezáltal korábban viszonylag keveset láthattuk őket, most azonban megtudjuk, hogy ők sem maradnak ki a buliból, aminek részekéntAz alábbi felvételen így olyan hősök bukkannak fel, mint Toon Link, Tetra, Medli vagy King Daphnes, de inkább nézzétek meg magatok a videót, mert megéri. A Hyrule Warriors : Definitive Edition megjelenésére idén tavasszal számítunk a mi régiónkban is.

