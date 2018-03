A karakterek és hajók testre szabhatóságára koncentrál a legújabb Sea of Thieves videó

A Rare egy újabb kedvcsinálóval lepett meg minket a Sea of Thieves kapcsán, mely a kalózos kaland huszonötödik fejlesztői naplójaként a karakterek és a hajók testre szabhatóságáról mesél nekünk.

A felvételen Sam Chester vezető karakter művész és Tim Teddins, a Windows 10-es változat dizájnjáért felelős vezető szólal meg a témában, és bár a gameplay felvételek sokaságát most mellőznünk kell, ellenben jó hír, hogy ha szeretnénk, akkorA készítők ugyanis az Xbox Insider tagok számára meghirdettek egy újabb béta tesztet, melyre most hétvégén kerülhet majd sor, miközben a végleges változat premierjét március 20-án várjuk PC-n és Xbox One-on is.

Nézd nagyban ezt a videót!