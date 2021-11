Befutottak az aktuális Call of Duty játék első külföldi pontszámai, melyek továbbra is főként a pozitív tartományban leledzenek, viszont szerencsére most már nem szórják rá a 9-10 pontokat, mint pár éve.

Call of Duty: Vanguard kapcsán leginkább azt olvasni, hogy remek lett a multi móka, ugyanakkor. Az első kritikák ettől függetlenül pozitív hangnemmel zárnak, de nézzétek meg ti magatok is, hogy pontosan milyen jellegű értékelésekkel gazdagodott az Activision munkája:COGconnected 84/100Game Informer 8/10PCGamesN 8/10Gamereactor 8/10PlayStation LifeStyle 8.5/10GameSpot 7/10Hardcore Gamer 4/5VGC 3/5