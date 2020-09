A Just Cause fejlesztői az eddigi legjobb és legnagyobb tripla-A kategóriás projektjükön dolgoznak

Rendkívül izgatott következő projektje miatt az Avalanche Studios, a New York-i csapat ugyanis friss álláshirdetéseket adott fel a napokban azzal a célzattal, hogy egy új videojátékhoz keressenek munkaerőt.

Az állásajánlat pedig minden lett, csak hétköznapi nem, lévén ebben a csapat feketén-fehéren kijelentette, hogy történetük, azaz valóban a legjobbakat keresik, noha azt nem pontosították, hogy mégis mihez.Annyi viszont kiderült, hogy első körben animáció programozókra lenne a legnagyobb szükségük, ami azt jelenti, hogy bármi is formálódjon a háttérben, az már bőven előrehaladott állapotban van. Egy új Just Cause túl egyértelmű lenne, de azért bizonyára sokan örülnének neki!