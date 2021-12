A jövő héttől kezdve az ünnepi szezon végéig naponta fog ingyen játékokat adni az Epic Games Store

Tavaly, és tavaly előtt is volt hasonló, de mindig jól esik egy halom ingyenes játék, és ha minden igaz, most kimondottan sokat is kaphatunk, sőt az első játék nevét is tudhatjuk egy szivárgás jóvoltából.

Az Epic Games Store folyamatosan szolgáltatja az ingyenes játékokat hétről-hétre, azonban az ünnepi időszak különösen produktív, ugyanis már egy-két éve szokásukká vált,, és úgy tűnik, hogy idén sem lesz ez másképp.A PlayStation Plus, valamint a Games with Gold címeket kiszivárogtató DeadLabs szerint a jövőhét folyamán elkezdődik egy ingyen játék szezon, amikor december végéig bezárólag mindennap kapunk egy új címet.Ha igaz a DeadLabs szivárgása,. A többi címről azonban még nem érkezett ilyen jellegű leak. Azonban amíg a megerősítésre várunk, egész nyugodtan behúzhatjuk az eheti címeket, melyek közül van egy kifejezetten ismert is.