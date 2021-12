A jövő hét folyamán ingyenes lesz a Godfall

Az ehavi PlayStation Plus egyik legnagyobb húzócíme a tavaly megjelent, Gearbox által fejleszett looter-slasher, a Godfall , annak is a Challenger Editionje nem csak a Sony konzolaira látogat majd el.

A jövő heti Epic Games Store-os ingyenes játékok listája ugyan már kiderült, azonban egy meglepetésként, hozzácsapták a Borderlands fejlesztőinek kaszabolós játékát.Fontos megjegyezni, hogy ez ugyanaz a kiadás, ami a PlayStation Plus szolgáltatásba is bekerült, ergo ezen változatban a kampány nem lesz elérhető, pusztán a játék endgame tartalmai. Viszont ugyanúgy kedvezményesen tudunk frissíteni a történet módra, ha és amennyiben a "próbaváltozat" elnyerte a tetszésünket. Godfall mellett ingyenes lesz a Prison Architect, valamint az eheti kínálat is viszonylag impozáns, a Dead by Daylight , valamint a while True: learn() a mostani csomag része.