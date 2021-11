A jövő hét folyamán ingyenes lesz a Dead by Daylight

Szokássá vált, hogy az Epic Games Store-on minden héten kaphatunk valamiféle ingyenes játékot, a mai nap is kaptunk egyet, sőt már világossá is vált a jövő heti megjelenés, és egy kifejezetten ismert darabot zsebelhetünk be.

A jövőhéten nem mást mint az aszimmetrikus multiplayer horror játékot, a mai napig igen népszerű Dead by Daylight ot szerezhetjük be . A játékban rajtunk kívül három csapattárssal kell összefognunk, hogy különböző feladatokat teljesítve kijussunk az adott pályáról, miközben folyamatosan bujkálunk, és menekülünk az, akinek a célja értelemszerűen a másik négy kollégájának minél kegyetlenebb kivégzése.Így, hogy ingyenessé válik, garantáltan megugrik a játékosszám, szóval érdemes lehet belevágni. Azonban nem csak a horror mókát kapjuk meg, a jövőhét folyamán a While True: Learn() című programot is a könyvtárunkba tehetjük.