A jövőben akár egy Assassin's Creed játék több korszakban is játszódhat

Az eddigi Assassin's Creed játékok mind egy konkrét korszakba röpítettek minket vissza, viszont a jövőben ez megváltozhat, és akár egy epizódon belül több korszakban is megfordulhatunk.

A Ubisoft Canada alelnöke, Lionel Raynaud nyilatkozott a témával kapcsolatban, miszerint a jövőben olyan technológia állhat rendelkezésükre, mely lehetővé teszi, hogy egy játékba több érát is belezsúfoljanak. Ebből egyébként a Ubisoft többi franchise-a is profitálhatna, például egy Watch Dogs-ban vagy Far Cry-ban több országba is ellátogathatnánk.Természetesen ez nem feltétlenül a játék megjelenésével lenne elérhető, Raynaud kiemelte, hogy, mellyel úgy gondolja, hogy a játékaik élettartamát így megtudják hosszabbítani.Bár akadt egy-két korábbi Assassin's Creed játék ami egy rövid ideig egy másik korszakba kalauzolt minket, de ezek annyira marginálisak voltak, hogy finoman szólva se nevezhető innovációnak.