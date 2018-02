A jövőben a Steamen is megjelenhet majd az Age of Empires: Definitive Edition

Fellélegezhetnek azok a játékosok, akik csak azért nem vették meg a minap megjelent Age of Empires: Definitive Edition -t, mert az kizárólag a Microsoft Store kínálatában jelent meg, lévén a készítők bejelentették, hogy a jövőben a Steamre is felkerülhet majd.

A kizárólag PC-re befutott legendás stratégia feldolgozásával kapcsolatban Adam Isgreen beszélt a PCGamesN munkatársainak arról, hogy azért jelentették meg a Microsoft Store-on az alkotást, mert a legtöbbet szerették volna kihozni a játékból, habár nem igazán értjük, hogy a Steames premiertől miért lett volna rosszabb vagy kevesebb a végeredmény.Persze tudjuk, Adamnak a jól ismert ködösítést kellett megvalósítania a nyilatkozatában, miközben mindenki tudja, hogy a Microsoft ezzel szeretné beindítani egy kicsit saját digitális boltját, amivel bizonyára jó pár rajongót megfognak, de aggodalomra semmi ok, a Microsoft munkatársa szerintHogy miért nem most? Adam szerint azért, mert az Age of Empires: Definitive Edition buildje nem rendelkezik az összes olyan funkcióval, ami ezt lehetővé tenné, de mivel Isgreen szerint ők is jól tudják, hogy a Windows 10 Store-t sok ember nem szereti, ezért azon lesznek, hogy mielőbb elkészítsék a játék Steames verzióját is.