A jövő heti javítással ingyen Fallout Classic Collectiont kapnak a Fallout 76 játékosai

Minden eszközzel megpróbálja helyretenni a Bethesda, hogy gyakorlatilag egy óriási bughalmazként adták ki a Fallout 76 -ot, ezáltal nemcsak folyamatos javításokkal, hanem ajándékokkal is szolgálni szeretnének a rajongóknak.

Bejelentették ugyanis, hogy január 14-én, azaz jövő hétfőn egy újabb patch láthat napvilágot a Fallout 76 -hoz, amivel a kötelező hibajavítások mellett ajándékot, egy szabadon letölthető Fallout Classic Collectiont kapnak azok,Amennyiben te is ebben a cipőben jársz, és szeretnéd telepíteni magadnak a klasszikus Fallout-játékokat tartalmazó gyűjteményt - a konzolosok is kizárólag PC-re kapják -, csak a következő lépéseken kell végighaladnod:Töltsd le és futtasd PC-n a Bethesda Launchert!Jelentkezz be a Bethesda.net accountoddal!Válaszd a Games menüpontot, és telepítsd a Fallout Classic Collectiont a listából!