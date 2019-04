A jövő heti Inside Xbox epizódból már azt is megtudjuk, mit tervez a Microsoft az E3-ra

Soha nem vártuk még akkora közönnyel az E3 expót, mint az idei évben, ami annak ellenére is igaz, hogy a Microsoft ismét nagyon próbálkozik, de miután évek óta nem tudtak nagyot robbantani az eseményen, idén is fenntartásokkal kezeljük a dolgot.

Márpedig a redmondi óriásnak most tényleg nagyon kellene tepernie, hiszen a Sony nem lesz jelen az eseményen, a jövő heti Inside Xbox beharangozójából pedig megtudtuk, hogy a kiadó már ebben az adásban megkezdi az idei E3 felvezetését, lévénPersze azért nem csak ebből áll majd a kérdéses műsor, hiszen szóba kerül benne a Sea of Thieves következő nagy frissítése, kapunk friss felvételeket a Rage 2-ről és a Warhammer Crossbane-ről, de Rod Fergusson is vendég lesz, aki remélhetőleg alaposan kinyitja a száját a Gears 5 kapcsán.

