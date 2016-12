A State of Decay folytatását különösebb sajtóvisszhang nélkül, de az idei E3 kiállításon mutatta be az Undead Labs csapata a rajongóknak, és úgy tűnik, hogy a jövő évi expóig nem is nagyon hallunk majd róla semmit sem.

A hírt maga Jeff Strain, a csapat egyik munkatársa erősítette meg, aki kiemelte, hogy, hogy újabb részletekkel, illetve megjelenési dátummal szolgáljanak majd. State of Decay 2 megjelenését egyébiránt valamikor jövőre várhatjuk, méghozzá egy kooperatív elemeket felvonultató, MMO-stílusú, nyitott világú akció-szerepjátékként, amelyben a korábbi epizódhoz hasonlóan egy zombi-apokalipszisben kell helytállnunk.