Megkezdődtek a Just Cause mozifilm munkálatai a napokban, a Hollywood Reporter értesülései szerint pedig nem kisebb név sorakozott fel az alkotás mögé, mint Derek Kolstad, akit mostanában elég sokat emlegetnek a filmiparban.

Ennek az oka nem más, minthogy, ezáltal a nagy sikert elért harmadik rész munkálataiért is ő felelt, ami a Just Cause film kapcsán nagyszerű előjelnek tekinthető.A mozi kapcsán annyi biztos még, hogy a Constantin Film is kiveszi belőle a részét, de Adrian Askarieh, a Prime Universe Films zászlaja alatt szintén megtámogatja majd a munkát producerként.