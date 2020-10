A jelek szerint az újgenerációs konzolokat sem hagyja ki a Crash Bandicoot 4: It's About Time

Nem kell aggódniuk azoknak, akik újgenerációs konzolokon élnék át a legújabb Crash Bandicoot-játékot, lévén a várakozásoknak megfelelően minden jel arra utal, hogy ezeket a platformokat sem hagyja majd ki az alkotás.

Bár hivatalos bejelentésünk még nincs a téma kapcsán, azonban az ESRB korbesorolási hivatal a minap listázta a Crash Bandicoot 4: It's About Time Xbox Series X-es változatát, és mivel a kérdéses hatóság soha nem szokott feleslegesen elvégezni ilyen teendőket, ezértBár az ESRB egyelőre csak az új Xbox-konzol kapcsán jelentett nekünk a Crash Bandicoot 4: It's About Time-ről, azonban ne legyenek kétségeink a PS5-ös változatról sem, hiszen a játék PS4-re és Xbox One-ra már megjelent, így vélhetően az újgenerációban is folytatják majd ezt a hagyományt.