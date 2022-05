A játéktörténelem megóvására is nagy figyelmet szentel az Embracer Group

Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált meghatározó piaci szereplővé a játékiparban az Embracer Group, akik nem elég, hogy felvásároltak több nagy csapatot és franchise-t - a Tomb Raider is náluk kötött ki -, most kiderült, hogy a játéktörténelem megóvására is nagy figyelmet szentelnek majd.

Kiderült ugyanis, hogy a kiadó megalapította az Embracer Games Archive-ot, ami egy különleges kezdeményezés, lényege pedig, hogy a cég minél több eredeti videojátékot, konzolt és kapcsolódó kiegészítőt gyűjtsön össze, illetve őrizzen meg az utókor számára azért, hogy a történelem ezen darabkája soha ne menjen veszendőbe.Az EGA gyűjteménye, és egy óriási páncélteremben került elhelyezésre, azonban a gyűjtemény teljesen zárt, senki sem látogathatja, és ezen nem is szeretne változtatni a csapat, munkájuk kizárólag értékmegőrző jellegű.