A játékosok fontosságáról és a közösségéről szól a legújabb Sea of Thieves videó

Habár sok mindent el lehetne mondani a Sea of Thieves kapcsán, de azt aligha, hogy a Rare munkatársai nem figyelnének a projekt kapcsán a játékosok visszajelzéseire, hiszen állításuk szerint rengeteg változtatást eszközöltek már rajongói nyomásra.

Mindezt Joe Neate producer és Cameron Thomas közösségi menedzser foglalta össze számunkra a Sea of Thieves legújabb fejlesztői naplóján, amelyből kiderül, hogy milyen módszerekkel monitorozzák a fórumot és válogatják ki a felhasználók hozzászólásait, illetve kéréseit, miközben Neate még humorosan a PS4 szlogenjét is bedobja közben a "for the players" kijelentéssel, ami egy PC-re és Xbox One-ra készülő játék esetében megmosolyogtató. Sea of Thieves egyelőre még mindig nem rendelkezik pontos megjelenési dátummal, de hogy mégis mennyire a játékosok igényei szerint próbálják meg formálni az egész alkotást a készítők, azt az alábbi felvételből máris kiderítheted.

Nézd nagyban ezt a videót!