A játékmódokról szól a WWE 2K Battlegrounds új trailere

Az őrületes árkád pankrációra koncentráló WWE 2K Battlegrounds friss traileren mutatkozik meg, amely ezúttal az alkotás különféle játékmódjait hivatott fókuszba helyezni, ezáltal pedig némileg ismerkedhetünk a szoftverrel.

Természetesen lesz ebben is egy kampánymód, mint mostanában szinte minden sportjátékban, ez viszont messze nem fogja magát annyira komolyan venni, mint a korábbi WWE-játékok. Ezenfelül értelemszerűen a barátságos módok is elérhetőek lesznek, bajnokságokon is megmérettethetjük magunkat, no meg persze az ilyen-olyan online balhék sem maradnak ki.Minderről ti magatok is megbizonyosodhattok az alábbiakban, ám mielőtt rávetitek magatokat, jegyezzétek fel magatoknak, hogy az alkotás debütálását szeptember 18-ára várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

