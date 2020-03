A Square Enix a minap egy friss gameplay trailert mutatott be a Trials of Mana kapcsán, melynek részeként közel négy teljes percen keresztül láthatjuk mozgásban a kérdéses szerepjátékot.

Méghozzá nem ok nélkül, hiszen a videó a játékmenet sajátosságait igyekszik a középpontba állítani, ezáltal megismerkedhetünk három karakter képességeivel - a hatból -, a harcrendszer sajátosságaival, méghozzá olyan opciókkal a főszerepben, mint a Chain Abilitites, a Training Points vagy a Class Change.A legendás 1995-ös Secret of Mana szerepjáték feldolgozásaként érkező Trials of Mana várhatóanPC-n, PS4-en és Nintendo Switch-en egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!