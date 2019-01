A játékban is megtalálták a Bloodborne intrójának ikonikus helyszínét

Bár négy éve már annak, hogy megjelent a Bloodborne , azonban a játékosok még mindig sorban találják benne a rejtett utalásokat és easter eggeket, így egy Reddit felhasználó nemrégiben az intró egyik ikonikus helyszínére bukkant rá.









Merthogy bár a nyitójelenetekben látható képsorok nagyon gyakran nem tükrözik a valóságot, a Bloodborne esetében azonban a From Software a félelmetes sikátort elhelyezte a végleges játékban is, így bárki megnézheti magának a saját szemével a Cathedral Ward közelében, nem messze onnan, ahol Ariannával találkozhattunk a történetben.Bár "élőben" a sikátor egy kicsit másabb, eltérők a színek, a méretezések, sőt a babakocsi is hiányzik onnan, azonban a hasonlóság így is azonnal felismerhető. Mutatjuk: