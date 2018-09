A játék világáról szól az aktuális Just Cause 4 előzetes

A Square Enix és az Avalanche ismételten publikált egy kedvcsinálót a Just Cause-széria aktuális felvonásához, melyben a játék helyszínéül szolgáló fiktív nemzetet mutatják be, mely az egészen hangzatos Solis névre hallgat.

A közel nyolc perces videóban olyan aspektusait érintik a világnak, mint például, az meg már csak hab a tortán, hogy ezúttal nem vagdosták szanaszét a videót, ahogyan azt tették a Just Cause 4 előző kedvcsinálóival.Bár már a megjelenés nincsen annyira vészesen messze, hiszen idén december 4-én meg is jelenik PC-re, Xbox One-ra és PlayStation 4-re, örvendetes, hogy ennyi előzetest adnak ki hozzá, főleg miután az előző epizód nem nyerte el túlzottan a játékosok tetszését.

