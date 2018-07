A játék sikertelensége miatt óriási leépítés volt az Onrush fejlesztőcsapatánál

A látványos és ígéretes előzetesek dacára nem sikerült túl fényesen a Driveclub és a Motorstorm egykori fejlesztői által alkotott Onrush , amiből az Egyesült Királyságban alig ezer példányt adtak el a megjelenés hetében.

Várható volt ezek után, hogy a Codemasters drasztikus lépéseket tesz, de arra azért nem számítottunk, hogy szinte az egész csapatot földbe állítja, márpedig most majdnem ez történt, hiszen az Eurogamer értesülései szerint óriási leépítés történt, aminek részeként, aki nemcsak az Onrush , hanem korábban a Driveclub és a stúdió igazgatója is volt korábban.A lapnak nyilatkozó névtelen munkatársak szerint ezzel a Codemasters lefejezte a csapatukat, így saját projektet nem is kapnak majd, mindössze támogató feladatokat fognak betölteni, miközben a Codemasters szóvivője arról beszélt, hogy mindez természetes folyamat volt, ami minden játék befejezésével megvalósul a stúdióban.