A járvány miatt csúszott a PS4 Pro javítása, de ajándékkal kedveskedett a Sony

Egy vidám és emberséges történetről adott hírt a Redditen keresztül egy amerikai PS4 Pro felhasználó, aki bizonyára a jövőben is kitart a Sony mellett, hiszen olyan dolog történt, amire azért nagyon kevés esetben van példa a világ más részein.





Történt ugyanis, hogy névtelen hősünk konzolja meghibásodott, meghajtóproblémáktól szenvedett, aminek apropójából elküldte javíttatni egy hivatalos PlayStation-szervizbe, csakhogy a koronavírus-járvány miatt a munkálatokat egy kis késéssel tudták elvégezni.Bár emberünk állítólag nem türelmetlenkedett,, így a javított konzol mellett egy kis ajándékot is küldtek a játékosnak, méghozzá egy eredeti MLB: The Show 2020 videojátékot, amihez az egyik dolgozó egy kedves kis üzenetet is írt, sőt arra kérte a masina tulajdonosát, hogy vegye fel bátran a PSN-en. Csodálatos gesztus ezekben az embertelen időkben!