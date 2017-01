A japánok 11 százaléka fontolgatja a Nintendo Switch vásárlását

Érdekes közvélemény-kutatást hozott nyilvánosságra a japán Sirabee portálja a Nintendo Switch kapcsán, amiből kiderült, hogy a keleti szigetországban élők közel 11 százaléka szeretné megvásárolni magának a masinát.

A felmérés mintegy 1400, 20 és 60 év közötti ember bevonásával készült el, ezáltal hatalmas szórással, aminek fényében, pláne annak fényében, ha összevetjük egy korábbi kutatás adataival.Ugyanezen csapat ugyanis tavaly a PlayStation VR kapcsán is felmérte az embereket, és akkor azt az eredményt kapták, hogy a virtuális valóságra kiélezett headsetet a lakosság közel 6 százaléka szeretné megvásárolni magának, aminek nagyjából talán a fele meg is valósult, bár ez csak gyenge feltételezés.Ebből kiindulva az a 11 százalékos eredmény kezdésnek nem is rossz a Nintendo Switch számára, pláne úgy, hogy az országban több helyen már előrendelésben elfogyott a konzol.Hovatovább, csak mellékesen jegyeznénk meg, hogy, szóval ha a lakosság 11 százaléka valóban megveszi a konzolt, az kapásból 13 milliós eladás kizárólag ebben a régióban.