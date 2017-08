A Horizon: Zero Dawn rajongóknak idén újra ünnepnap lesz november 7!

Szerencsére elmúltak már azok az idők, amikor ünnepnap volt november 7-e, ellenben idén a Horizon: Zero Dawn rajongóinak mégis az lesz egy kicsikét, hiszen kiderült, hogy ekkor érkezhet a játék első nagyobbacska kiegészítője.

A korábban beharangozott és alaposan bemutatott The Frozen Wilds bővítményről mindezt a Sony egy rövidke, mindössze 15 másodperces trailer segítségével jelentette be a rajongók számára, akik, melyben egy vadonatúj, minden eddiginél hűvösebb területen kalandozhatunk nagyokat, kvázi a játék egy újabb fejezeteként.A DLC egyébiránt már előrendelhető - PS Plus előfizetőknek 15-, másoknak 20 dollárban fáj -, és aki így tesz, az egy exkluzív avatárt kap cserébe a készítőktől, amivel a PS Store-on villoghat majd.

