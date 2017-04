A Horizon Zero Dawn és Ghost Recon Wildlands vezették a PS4 letöltési listáit márciusban

A Sony egy közleményben jelentette be a PS Blog keretein belül, hogy márciusban az amerikai és az európai PS Store letöltési listáit is a Horizon Zero Dawn és a Ghost Recon Wildlands vezették, ezáltal ezt a két címet töltötték le a legtöbbször a rajongók PS4-re.

Érdekesség azonban, hogy míg Európában jobban szerették a Guerrilla Games új játékát, és a Ubisoft címe a második helyre csúszott, addig Amerikában a Ghost Recon Wildlands került az élre, és a Horizon Zero Dawn szerepelt a másodikon.Hogy mégis milyen komoly különbség még van az amerikai és az európai játékosok ízlése között, azt nem is ragoznánk tovább, inkább mutatnánk március legtöbbször letöltött PS4-es címeit a PS Store hivatalos adatai alapján, hogy ti magatok döbbenjetek rá minderre.Horizon Zero DawnGhost Recon WildlandsRocket LeagueFIFA 17Mass Effect: AndromedaPro Evolution Soccer 2017The Last of Us RemasteredUncharted 4: A Thief's EndARK: Survival EvolvedThe Witcher 3: Wild HuntBattlefield 1DoomTom Clancy's Rainbow Six SiegeMinecraftUncharted: The Nathan Drake CollectionBorderlands: The Handsome CollectionLego WorldsEA Sports UFC 2Diablo III: Reaper of SoulsStar Wars BattlefrontGhost Recon WildlandsHorizon Zero DawnMass Effect: AndromedaMLB The Show 17Battlefield 1God of War 3 RemasteredEA SPORTS FIFA 17Battlefield 4Rocket LeagueGrand Theft Auto 5NieR: AutomataARK: Survivor's PackMinecraft: PlayStation 4 EditionKINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 ReMIXFor HonorMadden NFL 17Plants vs. Zombies Garden Warfare 2Call of Duty: Infinite WarfareNBA 2K17Batman: Arkham Knight