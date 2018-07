A Horizon Zero Dawn alkotói bővítik a csapatot, hogy a jövőben gyorsabban haladjon a fejlesztés

A Horizon Zero Dawn jött, látott, és boldog boldogtalant meggyőzte arról, hogy a Guerrilla Games lehet akár a következő Naughty Dog, és ahogy ilyenkor azt illik, a fejlesztők igyekeznek felérni a sikerhez, ehhez pedig meg is tették az első lépéseket.

Herman Hulst, a stúdió vezérigazgatója elmondta, hogy kezdetnek bővíteni fogják a stúdiót, amit egyébként már évek óta terveznek, most viszont, hogy új helyre költöztették a munkaállomásukat,Kilenc új alkalmazottat már fel is vettek, Hulst pedig megosztotta vágyát, miszerint ezzel a létszámnöveléssel felgyorsulnak majd a fejlesztési idők, és reméli, hogy az elkövetkezendő két-három évben új játékot is megtudnak jelentetni. Reméljük, hogy ez tényleg segít a helyzetükön, nem szeretnénk újabb hat és fél évet várni a hollandok következő munkájára.