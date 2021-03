A Hood: Outlaws and Legends nehézfiújáról szól a játék legújabb trailere

Újabb kedvcsináló látta meg a napvilágot a Focus Home Interactive és a Sumo Digital kooperációjában készülődő Hood: Outlaws and Legends című PvPvE játékról, melynek főszereplője a Brawler nevű karakter lesz.

A kérdéses fantázianév mögött a csapat igazi keménylegénye áll, akit akkor lehet majd eredményesen bevetni, ha minden kötél szakad, illetve igazán ütőképes megoldásra van szükségünk, hiszen hősünk nemcsak brutálisan erős, de nagyon jól állja a támadásokat is, hatalmas pörölyével pedig akkorákat tud csapni, hogy azt tartósan biztosan egyetlen ellenfél sem bírja majd. Hood: Outlaws and Legends megjelenését még mindig május 10-én várjuk PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re is, de ha előrendeljük, három nappal korábban, már május 7-én lecsaphatunk rá.

