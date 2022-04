A hónap elején meglepő robbanást kaptunk a múltból, amikor a Forever Entertainment kiadó és a fejlesztő MegaPixel Studio kiadta a The House of the Dead: Remake-et, amely a legendás árkád fénypisztolyos lövöldözős játékot rúgva és sikoltozva hozta vissza a közönségnek.

Bár a játék kizárólag Nintendo Switch-re jelent meg, a legutóbbi PlayStation Network és Xbox Store kiszivárgások azt sugallták, hogy hamarosan további platformokra is eljuthat. Most ezt hivatalosan is megerősítették.Bár hivatalos bejelentés még nem történt, a kiadó Forever Entertainment megerősítette részvényeseinek, hogy a The House of the Dead: Remake még ebben a hónapban, április 28-án megjelenik PS4-re, Xbox One-ra, PC-re (Steamen és GOG-on keresztül) és Stadiára.