Az IO Interactive által hegesztett James Bond -játék ismételten egy picit izgalmasabb lett, lévén a 007-es ügynök friss játékos kalandja kapcsán elhintettek a fejlesztők néhány fincsi kis információt.

Egy interjú berkein belül leplezték le, hogy a szoftver egy totál új Bonddal fog bírni, akit az IO Interactive a filmes színészektől teljesen függetlenül alkottak meg, valamint vele együttA stúdió tervei között szerepel továbbá az is, hogy az elkövetkezendő pár évben megduplázzák a stúdió létszámát, sőt mi több, említést tesznek arról is, hogy akár a késsőbbiekben trilógia is válhat az új játékukból.