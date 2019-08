A High Moon Studios is segíti a Call of Duty: Modern Warfare fejlesztését

Nagyszerű hírek bukkantak fel a világhálón, miután az Activision és az Infinity Ward tegnap este megmutatták a Call of Duty: Modern Warfare többjátékos élményét, amit egy másik nívós csapat is megtámogat a háttérből.

A kiadó hivatalos sajtóközleményéből ugyanis megtudtuk, hogy a High Moon Studios szintén részt vesz az alkotás munkálataiban, ami azért nagyszerű hír, mert korábban többször is támogatták már a sorozat egyes tagjait, nohaMost azonban változott a helyzet, hiszen bár a High Moon Studios soha nem távolodott el az Activisiontől - legutóbb a Bungie-nak segítettek gatyába rázni a megjelenés után a Destiny 2-t -, de régen vállaltak már akkora szerepet egy Call of Duty elkészítésében, mint most, ami a minőség tekintetében kifejezetten jó hír.