A hétvégén ingyenesen kipróbálható a Far Cry 6

A Ubisoft ingyenes hétvégét kínál azoknak, akik szeretnék kipróbálni a Far Cry 6 -ot - az alkotás holnaptól, március 24-től március 27-ig ingyenesen játszható PlayStation, Xbox és PC platformokon az Epic Games Store és a Ubisoft Store áruházban.

A játék és a hozzá tartozó DLC-k a Ubisoft+ előfizetéshez is járnak PC-n, a Stadián és az Amazon Lunán. Az újonnan belépők mától előretölthetik a játékot, ami az ingyenes hétvége kezdetén hozzáférést biztosít a teljes játékhoz, beleértve az összes eddig megjelent ingyenes letölthető tartalmat is. A vásárláskor minden fejlődés átkerül a teljes játékba.A játék emellett akciósan is megvásárolható. Mostantól március végéig 40%-os kedvezményt vehetsz igénybe a Spring Sale keretében a Ubisoft Store-ban.