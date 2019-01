A hétvégén ingyen kipróbálható a PS Plus előfizetőknek a Firewall: Zero Hour

Amennyiben mindig szeretted volna kipróbálni a PS4 exkluzivitásában megjelent Firewall: Zero Hour című akciójátékot, akkor most itt a remek alkalom, a Sony ugyanis ingyenes hétvégét hirdetett az alkotáshoz.

Ehhez persze szükség lesz pár dologra, így mindenekelőtt egy PS Plus előfizetésre, de nem árt egy PlayStation VR headset sem, lévén a Firewall: Zero Houra sorban.Amennyiben élnél a lehetőséggel, január 20-ig tudod letölteni és élvezni a játék trial demóját, mely nem a teljes verziót tartalmazza, de benne van az egy- és többjátékos tréning, a Player vs AI, és a Co-op vs AI mód, sőt a klasszikus PvP-ből és a Multiplayer Contracts mókákból is kivehetjük majd a részünket.