A Hellblade fejlesztőit is meglepte, hogy milyen sokan kezdtek neki PC-n a játéknak

A Hellblade: Sanua's Sacrifice túlzás nélkül egy igazi sikertörténet, hiszen bár egyetlen kiadó sem látott fantáziát a szó szerint őrült ötletben, a Ninja Theory azonban önerőből sikerre vezette a sztorit, miközben az alkotókat számtalan meglepetés ért.

Tameem Antoniades, a csapat vezére nemrégiben például egy olyan interjút adott Samuel Roberts-nek, amiből bár a PCGamer munkatársai csak egy kis részletet vettek át, de így is tökéletesen bemutatja, hogy mennyire kiszámíthatatlan terepen próbált érvényesülni a stúdió.A projektet kreatív igazgatóként is vezető Tameem ugyanis elmondta, hogy kezdetben arra számítottak, hogy a PS4-es változat toronymagasan vezeti majd az eladásokat, azonbanEmiatt pedig nekik is gyorsan kellett cselekedniük, hiszen a PC-s változatot kicsit összecsapták, de a nagy érdeklődés miatt gyorsan optimalizálták a játékot, módosítottak a felhasználói felületen és kifinomultabbá tették az egérrel és billentyűzettel történő irányítást is. Szerencsére ebből a kapkodásból mi nem sokat vettünk észre!