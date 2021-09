A Hearth and Home frissítésnek köszönhetően ismét hatalmas népszerűségre tett szert a Valheim

Valheim című vikinges játék az év elején óriási népszerűségre tett szert, és most megjelent az első nagy update hozzá Hearth and Home címmel, amely megint csak fellendítette a popularitást.

A SteamDB adatai szerint a játék elérte a legtöbb egyidejű játékos tekintetében a 66,264 felhasználót, ami május óta a legnagyobb mutatónak számít. A hír írásának pillanatában, ami jól mutatja, hogy mégis mekkora igény van még mindig a Valheim re.A Hearth and Home többek között hozott egy teljes átalakítást az élelmezési rendszerhez, rengeteg új tartalmat emelt be, valamint számos aspektusban balanszolta az élményt. Mondhatnánk úgy is, hogy teljes mértékben érthető, miért kattantak rá ennyire az emberek a frissítésre...