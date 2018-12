A havas Budapestről szelfizett Henry Cavill, a Netflix-féle The Witcher-sorozat főszereplője

Továbbra is forog a kamera Budapest közelében a Netflix által berendelt The Witcher-sorozat kapcsán, aminek apropójából Henry Cavill tartósan a magyar fővárosba tette át a székhelyét.

A hollywoodi híresség pedig rendszeresen jelentkezik is a rajongóknak, így nemrégiben az Instagramon egy friss szelfivel köszöntötte követőit, melyen budapesti lakásának hóval borított kertjében látható, amihez egy rövidke üzenetet is írt a rajongóknak.Ebből kiderült, hogy Henry, lévén egy nagyon csendes kis pillanatot tudott megörökíteni a hétvégén, ami mellett elárulta, hogy folyamatosan gőzerővel dolgoznak a The Witcher-sorozat forgatásán, a hó és a nagy hideg pedig szerinte sokkal realisztikusabbá tették az egész mű hangulatát.