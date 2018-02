A Harry Potter és a Reszkessetek betörők producere készíti a Five Nights at Freddy's filmet

Egy igazi nagyágyút sikerült megfognia magának a Five Nights at Freddy's film elkészítéséhez Scott Cawthornnak és a Blumhouse csapatának, lévén megtudtuk, hogy a kérdéses alkotáson nem kisebb név dolgozik majd, mint Chris Columbus.

Aki most nem kapta fel a fejét, annak nagyon gyorsan elmondanánk, hogy Mr. Columbus, most pedig rendezőként és íróként bukkan fel a horrorsztori megvalósításában.Mint ismert, a Five Nights at Freddy's mozifilm elkészítésében Scott Cawthorn is részt vesz társproducerként, de a munka oroszlánrészét természetesen Chris végzi majd el, Scott csak egyfajta őrző-védő szerepet tölt be mellette, hogy a végeredmény maximálisan megfeleljen a rajongók elvárásainak.