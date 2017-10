A három játszható karakterre fókuszál a legfrissebb Need for Speed Payback trailer

Az Electronic Arts bemutatta a Need for Speed Payback legfrissebb mozgóképét, ami egy szokásosan látványos sztori trailer lett, középpontjában nemcsak az autókkal és az autós akciókkal, hanem a három játszható karakterrel.

Merthogy az év egyik legjobban várt árkád autós játékában, akik nemcsak saját személyiséggel és stílussal rendelkeznek, hanem eltérő élményeket is kínálnak.Ha többet is megtudnál róluk, akkor nézd meg az alábbi videót, amelyen feltűnik Tyler "Ty" Ramirez, a versenyző, Jessica "Jess" Miller, a kormányos - vagy mondjatok jobb fordítást a wheelmanre -, valamint Sean "Mac" McAlister, a showman. Need for Speed Payback érkezését november 10-én várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

