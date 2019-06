A hardcore játékosokat fogja célozni a PS5

Manapság hardcore játékosnak lenni kifejezetten nagyszerű életérzés, merthogy számtalan alkotás van a piacon, ami alapot ad a rengeteg órányi nyúzásra, és úgy fest, hogy a PS5 egy ehhez a mentalitáshoz méltó konzol lesz.

A Wall Street Journal friss értesülései alapján ugyanis, ami máris szembemegy a Microsoft és a Google terveivel, lévén ők szélesebb közönségre szeretnének lőni. Hivatalos megjelenésünk nincs még mindig a konzol kapcsán, ám nagy valószínűséggel egy időben robog be az Xbox Scarlett-tel, ergo a 2020-as év vége felé számíthatunk rá.Lényegében már a PS4 is a hardcore játékosokra volt szabva, lévén azok a multimédiás megoldások, amiket például a Microsoft alkalmaz az Xbox One esetében, nincsenek jelen a Sony kurrens generációs konzolján, így leginkább úgy lehetne leírni ezt a döntést, hogy a japán vállalat nem tervez változtatni azon, ami működik.